Олимпиада-2012: 15-е место Украины и шансы на новые медали

После четырех дней Лондонской Олимпиады Украина продолжает оставаться на 15-месте. В ее активе - 1 золотая и 2 бронзовых медали.

На первом месте – сборная Китая, чьи спортсмены завоевали 17 наград - 9 золотых, 5 серебряных и 3 бронзовых.

Второе место – у сборной США, в ее активе тоже 17 медалей: 5 золотых, 7 серебряных и 5 бронзовых.

Третье место – у сборной Франции - 3 золотых и 1 серебряная и 3 бронзовых медали.

Россияне находятся на седьмой строчке - 2 золотых и 3 бронзовых награды.

Украина расположилась на 15-м месте. В нашей копилке 1 золотая и 2 бронзовых медали. "Золото" завоевала фехтовальщица Яна Шемякина, а бронзовыми призерами является Елена Костевич (стрельба) и Юлия Калина (тяжелая атлетика).

В пятый день Олимпиады будут разыграны 15 комплектов медалей. Украина имеет всего два шанса на медали. Дзюдоист Артем Василенко начнет выступления с 1/32 финала в категории до 81 кг, а в финале по синхронным прыжкам в воду примут участие Виктория Потехина и Юлия Прокопчук.

Также украинцы будут выступать в академической гребле, бадминтоне, стрельбе из лука, парусном спорте и плавании.

Академическая гребля

11:50 Женщины. Парные двойки. Утешительный раунд

Украина - Анна Кравченко/Елена Буряк

12:00 Мужчины. Четверки. Утешительный раунд

12:10 Женщины. Парные двойки легкий вес. Утешительный раунд

12:30 Мужчины. Парные двойки легкий вес. Утешительный раунд

12:50 Женщины. Восьмерки. Утешительный раунд

13:00 Мужчины. Одиночки. Четвертьфинал

13:40 Женщины. Одиночки. Четвертьфинал

14:20 Мужчины. Парные двойки. Полуфинал

Украина - Дмитрий Михал/Артем Морозов

14:40 Мужчины. Четверки легкий вес. Полуфинал

Бадминтон

10:30 Микст. Групповой этап

10:30 Женщины. Парный разряд. Групповой этап

10:30 Мужчины. Одиночный разряд. Групповой этап

21:44 Марк Звеблер (Германия) - Дмитрий Завадский (Украина)

11:07 Женщины. Одиночный разряд. Групповой этап

11:44 Мужчины. Парный разряд. Групповой этап

Баскетбол

11:00 - 22:00 Мужчины. Групповой этап

Бокс

16:30 Мужчины. До 49 кг. 1/16 финала

17:45 Мужчины. До 64 кг. 1/16 финала

Водное поло

12:00 - 21:40 Мужчины. Групповой этап

Волейбол

11:30 - 22:00 Мужчины. Групповой этап

Гандбол

11:30 - 21:30 Мужчины. Групповой этап

Гимнастика

18:30 Спортивная гимнастика. Женщины. Командное первенство. Финал

Гребной слалом

15:30 Мужчины. Каноэ-одиночки. Полуфинал

17:06 Мужчины. Каноэ-одиночки. Финал

Дзюдо

11:30 - 16:42 Мужчины. До 81 кг. 1/32 - 1/2 финала

11:30 1/32 финала. Артем Василенко (Украина) - Ислам Бозбаев (Казахстан)

11:37 - 16:14 Женщины. До 63 кг. 1/16 - 1/2 финала

18:00 Женщины. До 63 кг. Финал

18:10 Мужчины. До 81 кг. Финал

Конный спорт

11:30 Троеборье. Командный зачет. Конкур. Финал

11:30 Троеборье. Индивидуальный зачет. Конкур. Квалификация

16:30 Троеборье. Индивидуальный зачет. Конкур. Финал

Настольный теннис

12:00 Женщины. Одиночный разряд. Четвертьфиналы

18:00 Женщины. Одиночный разряд. Полуфиналы

22:00 Мужчины. Одиночный разряд. Четвертьфиналы

Парусный спорт

14:00 Женщины. Лазер Радиал. Квалификация

14:00 Мужчины. 49er. Квалификация

14:00 Мужчины. RS-X. Квалификация

Украина - Максим Оберемко

14:00 Мужчины. Финн. Квалификация

Украина - Алексей Борисов (19-е место после 4-х заездов)

14:10 Мужчины. Звездный. Квалификация

15:30 Женщины. RS-X. Квалификация

Украина - Ольга Масливец

16:00 Мужчины. Лазер. Квалификация

Украина - Валерий Кудряшов (38-е место после 2-х заездов)

Плавание

12:00 Мужчины. 100 м вольным стилем. Квалификация

21:30 Мужчины. 100 м вольным стилем. Полуфинал

12:23 Женщины. 200 м баттерфляем. Квалификация

21:57 Женщины. 200 м баттерфляем. Полуфинал

12:40 Мужчины. 200 м брассом. Квалификация

Украина - Игорь Борисик

22:20 Мужчины. 200 м брассом. Полуфинал

13:02 Мужчины. Эстафета. 4 x 200 м вольным стилем. Квалификация

22:51 Мужчины. Эстафета. 4 x 200 м вольным стилем. Финал

22:39 Женщины. 200 м вольным стилем. Финал

22:47 Мужчины. 200 м баттерфляем. Финал

23:39 Женщины. 200 м комплексным плаванием. Финал

Прыжки в воду

17:00 Синхронные прыжки в воду. Женщины. Вышка 10 м. Финал

Украина - Виктория Потехина/Юлия Прокопчук

Пляжный волейбол

12:00 Мужчины. Квалификация

13:00 Женщины. Квалификация

Стрельба

11:00 Мужчины. Скит. Квалификация

16:00 Мужчины. Скит. Финал

Стрельба из лука

11:00 Мужчины. 1/32 финала

13:49 Мишель Франджилли (Италия) - Дмитрий Грачев (Украина)

11:52 Мужчины. 1/16 финала

11:26 Женщины. 1/32 финала

12:05 Женщины. 1/16 финала

Теннис

13:30 Мужчины. Одиночный разряд. Второй раунд

13:30 Женщины. Одиночный разряд. Второй раунд

13:30 Женщины. Парный разряд. Второй раунд

17:00 Мужчины. Парный разряд. Второй раунд

Тяжелая атлетика

17:30 Женщины. До 63 кг. Финал

21:00 Мужчины. До 69 кг. Финал

Фехтование

12:30 - 20:00 Мужчины. Рапира. Индивидуальный зачет. 1/32 - 1/2 финала

21:40 Мужчины. Рапира. Индивидуальный зачет. Финал

Футбол

16:30 - 21:45. Женщины. Групповой этап. 3-й тур

Хоккей на траве

10:30 - 21:00. Женщины. Групповой этап

Фото: НОК Украины

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