Олимпиада-2012: 15-е место Украины и шансы на новые медали

После четырех дней Лондонской Олимпиады Украина продолжает оставаться на 15-месте. В ее активе - 1 золотая и 2 бронзовых медали.
На первом месте – сборная Китая, чьи спортсмены завоевали 17 наград - 9 золотых, 5 серебряных и 3 бронзовых.
Второе место – у сборной США, в ее активе тоже 17 медалей: 5 золотых, 7 серебряных и 5 бронзовых.
Третье место – у сборной Франции - 3 золотых и 1 серебряная и 3 бронзовых медали.
Россияне находятся на седьмой строчке - 2 золотых и 3 бронзовых награды.
Украина расположилась на 15-м месте. В нашей копилке 1 золотая и 2 бронзовых медали. "Золото" завоевала фехтовальщица Яна Шемякина, а бронзовыми призерами является Елена Костевич (стрельба) и Юлия Калина (тяжелая атлетика).
В пятый день Олимпиады будут разыграны 15 комплектов медалей. Украина имеет всего два шанса на медали. Дзюдоист Артем Василенко начнет выступления с 1/32 финала в категории до 81 кг, а в финале по синхронным прыжкам в воду примут участие Виктория Потехина и Юлия Прокопчук.
Также украинцы будут выступать в академической гребле, бадминтоне, стрельбе из лука, парусном спорте и плавании.
Академическая гребля
11:50 Женщины. Парные двойки. Утешительный раунд
Украина - Анна Кравченко/Елена Буряк
12:00 Мужчины. Четверки. Утешительный раунд
12:10 Женщины. Парные двойки легкий вес. Утешительный раунд
12:30 Мужчины. Парные двойки легкий вес. Утешительный раунд
12:50 Женщины. Восьмерки. Утешительный раунд
13:00 Мужчины. Одиночки. Четвертьфинал
13:40 Женщины. Одиночки. Четвертьфинал
14:20 Мужчины. Парные двойки. Полуфинал
Украина - Дмитрий Михал/Артем Морозов
14:40 Мужчины. Четверки легкий вес. Полуфинал
Бадминтон
10:30 Микст. Групповой этап
10:30 Женщины. Парный разряд. Групповой этап
10:30 Мужчины. Одиночный разряд. Групповой этап
21:44 Марк Звеблер (Германия) - Дмитрий Завадский (Украина)
11:07 Женщины. Одиночный разряд. Групповой этап
11:44 Мужчины. Парный разряд. Групповой этап
Баскетбол
11:00 - 22:00 Мужчины. Групповой этап
Бокс
16:30 Мужчины. До 49 кг. 1/16 финала
17:45 Мужчины. До 64 кг. 1/16 финала
Водное поло
12:00 - 21:40 Мужчины. Групповой этап
Волейбол
11:30 - 22:00 Мужчины. Групповой этап
Гандбол
11:30 - 21:30 Мужчины. Групповой этап
Гимнастика
18:30 Спортивная гимнастика. Женщины. Командное первенство. Финал
Гребной слалом
15:30 Мужчины. Каноэ-одиночки. Полуфинал
17:06 Мужчины. Каноэ-одиночки. Финал
Дзюдо
11:30 - 16:42 Мужчины. До 81 кг. 1/32 - 1/2 финала
11:30 1/32 финала. Артем Василенко (Украина) - Ислам Бозбаев (Казахстан)
11:37 - 16:14 Женщины. До 63 кг. 1/16 - 1/2 финала
18:00 Женщины. До 63 кг. Финал
18:10 Мужчины. До 81 кг. Финал
Конный спорт
11:30 Троеборье. Командный зачет. Конкур. Финал
11:30 Троеборье. Индивидуальный зачет. Конкур. Квалификация
16:30 Троеборье. Индивидуальный зачет. Конкур. Финал
Настольный теннис
12:00 Женщины. Одиночный разряд. Четвертьфиналы
18:00 Женщины. Одиночный разряд. Полуфиналы
22:00 Мужчины. Одиночный разряд. Четвертьфиналы
Парусный спорт
14:00 Женщины. Лазер Радиал. Квалификация
14:00 Мужчины. 49er. Квалификация
14:00 Мужчины. RS-X. Квалификация
Украина - Максим Оберемко
14:00 Мужчины. Финн. Квалификация
Украина - Алексей Борисов (19-е место после 4-х заездов)
14:10 Мужчины. Звездный. Квалификация
15:30 Женщины. RS-X. Квалификация
Украина - Ольга Масливец
16:00 Мужчины. Лазер. Квалификация
Украина - Валерий Кудряшов (38-е место после 2-х заездов)
Плавание
12:00 Мужчины. 100 м вольным стилем. Квалификация
21:30 Мужчины. 100 м вольным стилем. Полуфинал
12:23 Женщины. 200 м баттерфляем. Квалификация
21:57 Женщины. 200 м баттерфляем. Полуфинал
12:40 Мужчины. 200 м брассом. Квалификация
Украина - Игорь Борисик
22:20 Мужчины. 200 м брассом. Полуфинал
13:02 Мужчины. Эстафета. 4 x 200 м вольным стилем. Квалификация
22:51 Мужчины. Эстафета. 4 x 200 м вольным стилем. Финал
22:39 Женщины. 200 м вольным стилем. Финал
22:47 Мужчины. 200 м баттерфляем. Финал
23:39 Женщины. 200 м комплексным плаванием. Финал
Прыжки в воду
17:00 Синхронные прыжки в воду. Женщины. Вышка 10 м. Финал
Украина - Виктория Потехина/Юлия Прокопчук
Пляжный волейбол
12:00 Мужчины. Квалификация
13:00 Женщины. Квалификация
Стрельба
11:00 Мужчины. Скит. Квалификация
16:00 Мужчины. Скит. Финал
Стрельба из лука
11:00 Мужчины. 1/32 финала
13:49 Мишель Франджилли (Италия) - Дмитрий Грачев (Украина)
11:52 Мужчины. 1/16 финала
11:26 Женщины. 1/32 финала
12:05 Женщины. 1/16 финала
Теннис
13:30 Мужчины. Одиночный разряд. Второй раунд
13:30 Женщины. Одиночный разряд. Второй раунд
13:30 Женщины. Парный разряд. Второй раунд
17:00 Мужчины. Парный разряд. Второй раунд
Тяжелая атлетика
17:30 Женщины. До 63 кг. Финал
21:00 Мужчины. До 69 кг. Финал
Фехтование
12:30 - 20:00 Мужчины. Рапира. Индивидуальный зачет. 1/32 - 1/2 финала
21:40 Мужчины. Рапира. Индивидуальный зачет. Финал
Футбол
16:30 - 21:45. Женщины. Групповой этап. 3-й тур
Хоккей на траве
10:30 - 21:00. Женщины. Групповой этап
Фото: НОК Украины
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