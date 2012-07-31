Названа новая дата выхода iPhone 5

В прессу просочились данные о новой дате выхода нового iPhone. Как сообщает техноблог iMore, публикующий эксклюзивную информацию о деятельности компании Apple, презентация нового гаджета состоится 12 сентября.

Не исключено, что в этот же день публике будет представлен и новый iPad mini – небольшая версия популярного в мире планшетника, сообщает РБК.

Называется и дата начала официальных поставок – 21 сентября.

Информацию о том, что презентация состоится именно 12 сентября, подтвердил и портал All Things Digital, данные которого ранее подтверждались со 100%-й точностью.

Официально в Apple никак не комментируют появившуюся информацию. Тем не менее ранее были предположения, что новые устройства должны появиться осенью, дабы пик их продаж пришелся на зимние распродажи. Однако точная дата пока не называлась.

Правда, были данные, что на 12 сентября Apple запланировал какое-то мероприятие, но никто не знал, с чем оно связано.

Ранее «Главред» сообщал, что выход iPhone 5 анонсировался на начало лета 2012-го, однако, как видим, это срок был перенесен.

фото: 9to5mac.com

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