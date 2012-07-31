Милевский не играет, зато меняет прически

{1-} Завсегдатай светских вечеринок и тусовок в ночных клубах, любитель отдыха на испанской Ибице - форвард киевского «Динамо» и национальной сборной Артем Милевский в этом сезоне Чемпионата Украины еще не появлялся на футбольном поле, но уже успел себя показать.

На матче «Динамо» - «Говерла», который состоялся 27 июля, Артем был замечен с новой прической на трибуне «Олимпийского», сообщает «Проспорт.ТСН».

Милевский до посещения парикмахера

Ранее «Главред» сообщал, что «Динамо» победило «Говерлу» со счетом 3:1. На этой игре присутствовал Рональд Куман – главный тренер голландского «Фейеноорда».

Напомним, матч с голландской командой должен состояться сегодня, в 20:00. Трансляция игры – на телеканале «2+2» .

фото: prosport-ru.tsn.ua, fcdynamo.kiev.ua

Новости по теме:

Суркис рассказал, как штрафовал Милевского

Милевский назван одним из 20-ти худших игроков Евро-2012

Милевский отдыхает на Ибице

Специалисты дали прогноз на матч «Динамо» - «Фейеноорд»

«Динамо» с трудом вырвало победу у «Говерлы»