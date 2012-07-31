Тренер «Фейеноорда»: у нас мало шансов победить «Динамо»

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У роттердамского «Фейеноорда», который сегодня сыграет с «Динамо», мало шансов на победу.

Об этом главный тренер «Фейеноорда» Рональд Куман заявил на предматчевой пресс-конференции, сообщает официальный сайт «Динамо».

«Конечно, возможности „Динамо“ и нашего клуба сравнивать не стоит. „Динамо“ много покупало, а мы — продали нескольких важных игроков. Противостояние очень интересное. Будем играть. У нас молодая команда. „Динамо“ не является непобедимым клубом, у него тоже есть слабые стороны. Попробуем их использовать. Шансов у нас мало, но они есть», — сказал Куман.

Среди игроков «Динамо» голландский тренер выделил Андрея Ярмоленко.

«Я просмотрел много матчей „Динамо“. Команда приобрела много новых игроков. Понравился Ярмоленко в последнем матче с „Говерлой“. Это сильный игрок, который постоянно нацелен на ворота. Думаю, наибольшая опасность будет исходить именно от него. К тому же команду усилили Велозу и Кранчар», — отметил он.

Как ранее писал Главред, матч третьего квалифай-раунда Лиги чемпионов «Динамо»–«Фейеноорд» состоится сегодня на НСК «Олимпийский». Начало игры в 20:00.

Отечественные футбольные специалисты ставят на победу украинской команды.

Главный тренер столичной команды Юрий Семин заявил, что киевское «Динамо» обязано пройти голландский «Фейенорд» в квалификации Лиги чемпионов.

«Перед нами стоит задача выйти в групповой этап Лиги чемпионов. Ее никто не отменял. Да, «Фейенорд» - серьезный соперник. Но и у нас команда не менее серьезная» - заявил наставник киевлян.

Фото: fcdynamo.kiev.ua

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