Сегодня – последний день подачи документов в вузы

{1-} Во вторник, 31 июля, завершается прием заявлений от лиц, желающих получить высшее образование. Уже завтра на информационных стендах приемных комиссий и на веб-сайтах вузов будут обнародованы списки рекомендованных к зачислению.

Об этом «Главреду» сообщила пресс-служба Министерства образования и науки, молодежи и спорт.

В целом участие во вступительной кампании приняли 606 668 человек. Они направили в вузы 1 863 851 заявление. Электронной системой подачи воспользовался 66 541 человек. Всего направлено 281 701 заявление.

«По состоянию на 8 часов 31 июля, получены следующие данные: каждый поступающий в среднем направил по 3 заявления на вступление в вузы, каждое шестое заявление поступило в электронном виде, каждый 9 поступающий воспользовался электронным способом подачи документов. Общие показатели по результатами приема документов будут известны уже 1 августа, поскольку сегодня поступающие еще имеют возможность подать заявления для участия в конкурсном отборе для вступления в вузы», - сказал замдиректора департамента высшего образования МОНМС Николай Фоменко.

Он добавил, что больше всего заявлений поступило от поступающих из Донецкой и Днепропетровской областей, города Киева, Львовской и Харьковской областей.

По состоянию на сегодняшний день ТОП-10 вузов по количеству поданных заявлений выглядит так:

Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко – 45 347 заявлений;

Национальный технический университет Украины «Киевский политехнический институт» - 40 496 заявлений;

Львовский национальный университет имени Ивана Франко – 40 463 заявлений;

Национальный авиационный университет – 35 137 заявлений;

Национальный университет «Львовская политехника» - 32 678 заявлений;

Национальный педагогический университет имени Николая Драгоманова – 31 619 заявлений;

Днепропетровский национальный университет имени Олеся Гончара – 28 009 заявлений;

Киевский национальный экономический университет имени Вадима Гетьмана – 27 575 заявлений;

Киевский национальный торгово-экономический университет – 27 512 заявлений;

Донецкий национальный университет – 26 044 заявления.

фото: goodvin.info

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