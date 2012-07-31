Под Полтавой в очередной раз сломалась электричка Hyundai

{1-} Неподалеку от Полтавы в очередной раз сломался поезд «Украинского экспресса» производства компании Hyundai Rotem, осуществлявший рейс №152 по маршруту «Донецк — Киев».

Об этом со ссылкой на одного из пассажиров поезда сообщает «Дело».

По словам пассажира, поезд остановился неподалеку от Полтавы во вторник около 11:00. В течение 40-50 минут состав стоял на железнодорожных путях с неработающими кондиционерами и туалетами. В итоге некоторым пассажирам стало плохо из-за жары и духоты.

После этого работники экспресса объявили, что данный состав продолжить движение не сможет, и пассажиры будут пересажены в другой поезд.

По неофициальной информации, сломался бортовой компьютер локомотива. Подгонка другого поезда (состав, аналогичный тем, которые курсировали по маршруту «Столичного экспресса»), и пересадка пассажиров продолжались около часа.

«Приблизительно в 13:00 мы продолжили поездку уже на другом поезде», — сообщил пассажир.

Таким образом, пассажиры поезда №152 прибудут в Киев ориентировочно в 16-17 часов, тогда как согласно расписанию должны были прибыть в 13:10.

Ранее «Главред» сообщал, что 12 июля под Полтавой сломалась электричка Hyundai. Она прибыла в Киев в 4:50 утра 13 июля, хотя должен был приехать в 23:35. Часть пассажиров через некоторое время пересадили на другой поезд, который следовал в Киев. Люди, у которых были билеты на утренние и ночные самолеты из аэропортов Киева, были вынуждены добираться до столицы на маршрутках.

фото: unian.net

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