Площадь пожара в Ялтинском заповеднике за сутки возросла в 16 раз

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Пожар в районе горы Лопата в Ялтинском горно-лесном заповеднике бушует уже на 10 га, тогда как утром 30 июля горели около 0,6 га.

По состоянию на 14:00 31 июля площадь пожара составляет около 10 га, сообщает ГТУ МЧС АРК.

К ликвидации пожара привлечены пожарный самолет "АН-32 П" и два вертолета "Ми-8" МЧС Украины, 478 чел. и 48 ед. техники, в том числе от МЧС Украины - 267 чел., 32 ед. техники. Штормовой ветер и скалистая, труднодоступная местность (склон 60-70 градусов) очень сильно затрудняют работу пожарно-спасательных подразделений.

"Проводятся мероприятия по локализации пожара. Угрозы жизни и здоровью людей нет", - сообщает крымский главк МЧС, опровергая информацию некоторых СМИ об эвакуации жителей.

Как ранее писал Главред, это второй крупный пожар в заповеднике за последнее время. Месяц назад там выгорели 8 га. Причиной пожара тогда назвали молнию, попавшую в дерево. Из-за чего произошло нынешнее ЧП, пока не сообщается.

фото: КИА, ГТУ МЧС АРК

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