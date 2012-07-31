На Олимпиаде не оправдалась еще одна надежда Украины на медали

{1-} Представительницы академической гребли Елена Буряк и Анна Кравченко в утешительном заезде парных двоек показали шестой результат – 7.23,02. В пятницу, 3 августа, они посоревнуются в финале В.

Об этом «Главреду» сообщила пресс-служба Национального олимпийского комитета.

Игорь Борисик в своем заплыве тоже финишировал шестым – 2.12,61. В итоге ему не хватило одной секунды, чтобы попасть в полуфинал – 22 позиция.

Украина на Олимпиаде. Первое золото и громкий скандал. ФОТО И ПОДРОБНОСТИ

Артем Василенко (весовая категория до 81 кг), к сожалению, не сумел прервать серию неудач украинских дзюдоистов на Олимпийских играх. В стартовом столкновении против вице-чемпиона Азии-2011 Ислама Бозбаева из Казахстана он пропустил атаку на «иппон», превратившись из участника соревнований в зрителя.

В среду, 1 августа, двукратный призер Олимпийских игр из дзюдо Роман Гонтюк (91 кг) имеет шанс улучшить настроение своим товарищам по команде.

фото: НОК Украины

Новости по теме:

Олимпиада-2012: 15-е место Украины и шансы на новые медали

Украина "выстрелила" первой наградой на Олимпиаде. Фото и видеообзор

Лучший украинский дзюдоист вылетел в первый день Олимпиады