Ялтинский заповедник подожгли бомжи: им грозит до 12 лет

{1-}В милиции завели уголовное дело о поджоге Ялтинского заповедника, пишет сайт «В городе».

Если вина подозреваемых будет доказана, им грозит лишение свободы на срок до двенадцати лет.

В Ялтинском горуправленим милиции подтвердили, что подозреваемые в поджоге были задержани. Ранее появилась информация о том, что задержали двух поджигателей, один из которых сообщил, что он из Львова. Позже стало известно, что эти люди - бомжи.

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В настоящее время ведется следствие, устанавливается ущерб, причиненный Ялтинскому заповеднику.

Напомним, пожар в Ялтинском заповеднике, в районе горы Лопата, разгорелся около полудня 30 июля. К ночи пламя потушить не удалось.

По сообщению пресс-службы МЧС Крыма, 31 июля в 10 утра огнем была охвачена площадь около 8 гектаров. В ликвидации пожара участвуют 478 человек и 48 единиц техники, в том числе вертолет "Ми-8" МЧС Украины.

Лес горит в труднодоступных скалистых местах, на склонах в 60-70 градусов, порывы ветра до 15-20 метров в секунду быстро разносят огонь.

Также в МЧС сообщили, что эвакуация местных жителей не проводилась. Угрозы жизни и здоровью людей нет.

фото: КИА; ГТУ МЧС АРК; видео: youtube.com

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