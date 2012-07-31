Киеву грозит техногенная катастрофа

{1-}Старая изношенная канализационная сеть Киева может стать причиной техногенной катастрофы городского масштаба. Критическое состояние канализационных коллекторов может привести к тому, что целые микрорайоны города останутся без водоснабжения и канализации. Об этом заявил на пресс-конференции в Киеве директор департамента эксплуатации канализационного хозяйства ПАО АК "Киевводоканал" Николай Кислый, передает корреспондент ЛІГАБізнесІнформ.

По его словам, почти половина канализационных сетей города полностью амортизированы и требуют срочной переукладки и замены. В аварийном состоянии находятся коллекторы, построенные в 1950-1980-х гг. из железобетонных конструкций и без защитного покрытия.

Как сообщил эксперт, среди сетей транспортировки сточных вод Киева до сих пор в эксплуатации находятся канализационные коллекторы, построенные в 1905-1917 гг. Эксперт привел статистику, согласно которой в 2010 году на канализационной сети было зафиксировано 72 аварии, в 2011-м - уже 277, а за шесть месяцев 2012 года - 231 авария.

В свою очередь, заместитель генерального директора ПАО АК "Киевводоканал" по техническим вопросам Андрей Билык добавил, что от состояния канализационного хозяйства во многом зависит состояние водоемов и экологии города в целом. "Учитывая постоянные превышения уровня концентрации загрязняющих веществ в стоках столичных предприятий, незаконные врезки в канализацию, несоблюдение санитарных требований и устаревшие очистительные сооружения, система водоотвода столицы требует реконструкции", - подчеркнул он.

Билык также отметил, что ориентировочная стоимость программы модернизации и развития водопроводного и канализационного хозяйства в Киеве составляет около 30 млрд. грн., а для поддержания канализационного хозяйства хотя бы в нынешнем состоянии ежегодно необходимо финансирование в размере от 800 млн. до 2 млрд. грн. "К сожалению, за последние пять лет объемы финансирования не соответствовали этому уровню. Так, в этом году "Киевводоканалу" выделили около 30 млн. грн. на ремонт и развитие сети… К сожалению, ситуация настолько ухудшилась, что, вероятнее всего, уже в ближайший осенне-зимний период не сможем безопасно передвигаться по улицам Киева и будем находиться под постоянной угрозой попадания в чрезвычайную ситуацию", - сказал замгендиректора предприятия.

Как сообщалось, на днях из-за провала коллектора в Соломенском районе Киева начали срочно демонтировать МАФы, которые вот-вот могут провалиться под землю. Коллектор обеспечивает водоотвод всего Святошинского и части Соломенского района. "Киевводоканал" заявил, что если авария на этом участке произойдет еще раз, техногенной катастрофы не избежать.

фото: mns.gov.ua

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