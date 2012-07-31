{1-}В Крыму закрыли 10 пляжей, 6 из них - в Ялте, сообщили в пресс-службе Минздрава.

Так на реконструкцию в Ялте закрыли пляж городской "Солнечный", городской "Золотой", пляжи санатория "Золотой", ООО "Барс", ООО "Институт здоровья"; из-за отсутствия централизованной канализации - городской пляж "Ливадийский".

Еще один пляж закрыт в г. Алупка, на прошлой неделе были закрыты 3 пляжа в г. Алушта из-за несоответствия качества воды нормативам (пляж пансионата "Западный Донбасс", пляж ДОЛ "Чайка", пляж т / б "Мир") с 20.07. по 23.07.2012, с 24.07.2012 - открыты.

В Автономной Республике Крым всего насчитывается 569 пляжей. Работает 445 пляжа, закрыто 9 пляжей, из них шесть в Ялте, один в Алупке, на прошлой неделе были закрыты 2 пляжа из-за несоответствия качества воды нормативам в Алупке, которые по состоянию на 14.07.2012 открыты, при повторном исследовании морская вода соответствует нормам.

Остальные 115 пляжей не имеет в настоящее время разрешительных документов.

фото: perekop.info

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