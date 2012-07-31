Киевское «Динамо» подписало защитника «Милана»

Во вторник, 31 июля, ФК «Динамо» (Киев) на правах аренды до 30 июня 2013 года подписало нигерийского защитника Тайе Тайво. Соответствующее соглашение было подписано в офисе клуба.

В «Динамо» Тайво будет выступать под №33. Права на нигерийского футболиста принадлежат итальянскому клубу «Милан», сообщает сайт «Динамо от Шурика».

Тайво стал уже шестым новичком киевского клуба в нынешнее межсезонье. До этого «Динамо» подписало бразильца Раффаэля, португальца Мигеля Велозу, хорвата Нико Кранчара, испанца Марко Рубена и Андрея Богданова из столичного «Арсенала».

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Тайе Тайво

Гражданство: Нигерия

Дата рождения: 16.04.1985

Рост: 183 см

Вес: 77 кг

Выступал за клубы: «Габрос», «Лоби Старз» (оба Нигерия), «Олимпик» (Марсель, Франция), «Милан» (Италия), «Куинз Парк Рейнджерс» (Англия).

Достижения

В составе «Олимпик» (Марсель)

Чемпион Франции 2010 г.

Обладатель Кубка Лиги Франции 2010, 2011 гг.

Обладатель Суперкубка Франции 2010 г.

В составе «Милана»

Обладатель Суперкубка Италии 2011 г

В составе сборной Нигерии

Количество игр: 53

Количество голов: 5

Серебряный призер чемпионата мира U-20 (2005)

Участник финального турнира чемпионата мира-2010

Индивидуальные трофеи

Бронзовый мяч по итогам молодежного чемпионата мира 2005 г

Лучший молодой игрок конфедерации африканского футбола 2006 г

Входил в список сборной французского чемпионата 2008, 2009, 2011 гг

фото: fcdynamo.kiev.ua

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