Киевское «Динамо» подписало защитника «Милана»

Во вторник, 31 июля, ФК «Динамо» (Киев) на правах аренды до 30 июня 2013 года подписало нигерийского защитника Тайе Тайво. Соответствующее соглашение было подписано в офисе клуба.
В «Динамо» Тайво будет выступать под №33. Права на нигерийского футболиста принадлежат итальянскому клубу «Милан», сообщает сайт «Динамо от Шурика».
Тайво стал уже шестым новичком киевского клуба в нынешнее межсезонье. До этого «Динамо» подписало бразильца Раффаэля, португальца Мигеля Велозу, хорвата Нико Кранчара, испанца Марко Рубена и Андрея Богданова из столичного «Арсенала».
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Тайе Тайво
Гражданство: Нигерия
Дата рождения: 16.04.1985
Рост: 183 см
Вес: 77 кг
Выступал за клубы: «Габрос», «Лоби Старз» (оба Нигерия), «Олимпик» (Марсель, Франция), «Милан» (Италия), «Куинз Парк Рейнджерс» (Англия).
Достижения
В составе «Олимпик» (Марсель)
Чемпион Франции 2010 г.
Обладатель Кубка Лиги Франции 2010, 2011 гг.
Обладатель Суперкубка Франции 2010 г.
В составе «Милана»
Обладатель Суперкубка Италии 2011 г
В составе сборной Нигерии
Количество игр: 53
Количество голов: 5
Серебряный призер чемпионата мира U-20 (2005)
Участник финального турнира чемпионата мира-2010
Индивидуальные трофеи
Бронзовый мяч по итогам молодежного чемпионата мира 2005 г
Лучший молодой игрок конфедерации африканского футбола 2006 г
Входил в список сборной французского чемпионата 2008, 2009, 2011 гг
фото: fcdynamo.kiev.ua
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