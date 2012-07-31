Интернет порвал монолог волонтерки на Олимпийских играх

{1-}Хитом YouTube стал монолог волонтерки, который был объявлен накануне церемонии открытия Олимпийских игр. Меньше, чем за неделю, видео посмотрели более миллиона интернет-пользователей.

Задачей волонтерки, которая сидела рядом с олимпийским стадионом накануне открытия Игр, было лишь разъяснить дорогу, как добраться, сообщает ТСН.

Однако, волонтерке, скорее всего, надоело объявлять одну и ту же информацию и она решила вдохновить болельщиков с помощью импровизации. В частности, она сказала, что вдохновлена тем, что является "частью Олимпиады".

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Девушка с гордостью говорила, что будет рассказывать об Олимпиаде детям своих внуков. Когда она увидела, что ее снимают на камеру, то передала привет своей маме. Имя волонтерки британской прессе пока выяснить не удалось.

Студент Олли Горло, который снял ее "перформанс" на видео, в интервью The Evening Standard признался, что не спросил ее имени.

Фото: видео: tsn.ua

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