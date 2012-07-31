Украинская чемпионка Олимпиады: хочу семью и детей

Первая украинская чемпионка Олимпиады-2012, шпажистка Яна Шемякина, возможно, сделает перерыв в спортивной карьере.

По крайней мере, сейчас ее мысли связаны с созданием семьи, сообщает "Чемпион" со ссылкой на интервью спортсменки одному из украинских каналов.

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"Мои планы? Хочу семью и детей, хочу быть нормальной женщиной", - рассказала Яна.



"Что сейчас происходит? Все приветствуют, звонят", - поделилась она впечатлениями после победы.



В программе также сообщили, что у 26-летней Шемякиной есть жених.

Напомним, 30 июля Яна Шемякина победила на турнире шпажисток и завоевала первое золото для Украины а Олимпиаде-2012. В финале турнира украинка выиграла у немки Бригитты Хайдерманн.

Украина на соревновании также завоевала две бронзовые медали - их получили тяжелоатлетка Юлия Калина и Елена Костевич, получившая медаль в стрельбе из пневматического пистолета.

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