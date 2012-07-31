Начался матч «Динамо»-«Фейеноорд»

{1-}Начался матч третьего квалификационного раунда Лиги Чемпионов между киевским «Динамо» и нидерландским «Фейеноордом».

Игра проходит на НСК «Олимпийский» в Киеве. Напомним, что для «Фейеноорда» это первая попытка пробиться в основную сетку турнира после длительного перерыва. За событиями на поле можно следить по телеканалу «2+2».

Букмекеры называют киевлян фаворитом: коэффициент на их проход — 1,55 (60%), на роттердамцев - 2,3 (40%).



Составы команд:



Динамо: Коваль, Данило Силва, Бетао, Михалик, Попов, Вукоевич, Велозу, Ярмоленко, Кранчар, Нинкович, Идейе



Фейенорд: Мюльдер, Янмаат, Де Врей, Мартинс Инди, Нелом, Леердам, Класи, Вормер, Иммерс, Сиссе, Схакен.

Напомним, ранее главный тренер столичной команды Юрий Семин заявил, что киевское «Динамо» обязано пройти голландский «Фейеноорд» в квалификации Лиги чемпионов.

«Перед нами стоит задача выйти в групповой этап Лиги чемпионов. Ее никто не отменял. Да, «Фейеноорд» - серьезный соперник. Но и у нас команда не менее серьезная» - заявил наставник киевлян.

Фото: sport.segodnya.ua

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