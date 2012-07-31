На Олимпиаде украинки прыгнули аж на последнее место

На Олимпиаде-2012 в Лондоне был разыгран комплект медалей в синхронных прыжках с десятиметровой вышки у женщин.

Украинки Юлия Прокопчук и Виктория Потехина показали худший результат в прыжках с 10-метровой вышки.

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Победили с большим отрывом спортсменки из Китая Чен и Ванг, "серебро" досталось мексиканкам Эспинозе Санчес и Орокзо Лоца, "бронза" - спортсменкам из Канады Бенфейто и Филион.

Напомним, что вчера наши прыгуны Александр Горшковозов / Александр Бондарь также заняли последнее место.

Прыжки в воду. Женщины. Синхронная вышка, 10 метров:

1. Чен / Ванг (Китай) - 368.40

2. Эспиноза Санчес / Орокзо Лоца (Мексика) - 343.32

3. Бенфейто / Филион (Канада) - 337.62

8. Юлия Прокопчук / Виктория Потехина (Украина) - 299.64

Напомним, что завтра, 1 августа, состоится финал по синхронным прыжкам с 3-метрового трамплина у мужчин. Украину в данной дисциплине представят Алексей Пирогов и Илья Кваша.

Фото: noc-ukr.org

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