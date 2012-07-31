На Одесчине "мажор" избил девушку за отказ в сексе

{1-}В Одесской области сын вице-мэра Ильичевска Ларисы Пичахчи, 26-летний Валерий Трухин избил в ночном клубе 19-летнюю девушку, которая ответила отказом на его сексуальные домогательства.

Об этом рассказала мать потерпевшей Ольга Руденко, сообщает «Думская».

По ее словам, вечером 23 июля ее дочь Анастасия вместе с подругой пошли в ильичевский ночной клуб «Мартиника». Там они встретили Валерия, с которым у Насти до этого было «шапочное знакомство». Мужчина сделал девушке непристойное предложение. Услышав отказ, он плюнул ей в лицо, а когда Анастасия попыталась его оттолкнуть, начал избивать.

На следующий день девушке стало плохо, и мать вызвала ей «скорую помощь». Медики констатировали сотрясение головного мозга и ушиб мягких тканей лица и шеи. Сняв побои, Анастасия Руденко подала заявление в милицию, которая занялась проверкой обстоятельств инцидента.

«После того, как мы обратились в органы, мать Валерия несколько раз звонила мне с предложением оплатить моральный ущерб и лечение, если Настя заберет заявление. Я отказала, потому что считаю его поведение возмутительным. Такое нельзя спускать. Он должен быть наказан», – сказала Ольга.

Между тем, сама Лариса Пичахчи от комментариев отказалась, заявив лишь, что слова матери якобы потерпевшей являются «неправдой». «И вообще, вы мне звоните на личный мобильный телефон в нерабочее время. Разговор окончен», - сказала Валерия.

фото:kgb.crimea.ua



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