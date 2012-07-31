Волынский губернатор хочет вернуть людей назад в аварийный дом

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В Луцке жители обвалившегося дома боятся возвращаться в свои квартиры, которые глава Волынской области Борис Климчук обещает отремонтировать до Нового года.

Большинство жителей аварийной пятиэтажки уже два месяца живут рядом с пропастью, сообщает ТСН.

Отселили людей только из ближайших к обвалу квартир. Другие же, преодолевая страх, ночуют в старых стенах.

По предварительным заключениям, из-за нарушения во время строительства поддерживающие конструкции дома внезапно упали. "Наш дом построен с очень большими нарушениями, в его кладке нет цемента, там один песок", - говорит жительница поврежденного дома Людмила.

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Жители дома уже неоднократно обращались к губернатору с просьбой снести здание и дать им нормальное жилье за те деньги, что выделил Кабмин. Однако Климчук считает, что аварийный - не значит безнадежный. Но просьбы людей у руководителя Волынской области пока не находят отклика.

"Теоретически можно разрушить и построить новое - но зачем", - удивляется Климчук. Губернатор, который является главным лоббистом идеи восстановления дома, уверяет, что уже через несколько месяцев в пятиэтажке проведут капитальный ремонт, и люди смогут там жить и дальше.

"Эксперты, и это не одна комиссия, однозначно утверждают: дом подлежит дальнейшей эксплуатации, точка. Особенно то, что касается 3 и 4 подъездов, то вообще никаких вопросов нет", - заверяет председатель Волынской ОГА Борис Климчук. Но выводы экспертов по-разному трактуют глава области и бывший глава Луцка Богдан Шиба, который стал на сторону жителей.

"В первом предложении заключения эксперта написано: дом находится в аварийном состоянии, можно дальше не читать, потому что действующее жилищное и гражданское законодательство говорит, что аварийные дома капитальному ремонту не подлежат", - сказал Шиба. Последняя надежда на взаимопонимание руководителя области и жителей аварийного дома - собрание горисполкома, которое состоится в четверг, 2 августа. На нем должны решить: жить или не жить в квартирах на Ровенской, 109, и куда должны потратить 12 миллионов гривен из госбюджета.

Напомним, 10 июня 2012 года в Луцке обвалилась часть 5-этажки. В результате обрушения погибли два человека. После экспертизы стало известно, что причиной обвала стены является некачественный раствор - в нем почти не нашли цемента.

Позже правительство приняло решение о выделении из резервного фонда государственного бюджета средств для проведения аварийно-ремонтных работ по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации.

фото: МЧС Украины

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