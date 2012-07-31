«Динамо» победило «Фейеноорд» в первой игре Лиги Чемпионов

Киевское «Динамо» победило голландский «Фейеноорд» в матче третьего квалификационного раунда Лиги Чемпионов со счетом 2:1.

В первом тайме команды не смогли забить ни одного гола. Но уже в начале второй половины игры, на 49-й минуте игрок "Фейеноорда" Схакен открыл счет, забив мяч в ворота киевлян.

Уже на 56 минуте, после того, как динамовцы заработали право на штрафной, мяч рикошетом от Иммерса влетел в ворота голландцев.

На 69-й минуте Браун Идейе забивает второй гол роттердамцам.

Голы: Схакен, 49 (0:1); Иммерс, 56 (автогол) (1:1); Идейе, 69 (2:1)

Составы команд:

«Динамо»: Коваль, Данило Силва, Бетао, Михалик, Попов, Вукоевич (Милевский, 56), Велозу, Ярмоленко, Кранчар (Гусев, 46), Нинкович, Идейе

Запасные: 71. Бойко, 19. Гармаш, 37. Юссуф, 85. Раффаэль, 99. Дуду

«Фейенорд»: Мюльдер, Янмаат (Сингх, 33), Де Врей, Мартинс Инди, Нелом, Леердам, Класи (Конголо, 89), Вормер (Де Вальена, 71), Иммерс, Сиссе, Схакен

Запасные: 13. Граафланд, 9. Фернандес, 11. Кабрал, 17. Елабделлауи

Предупреждения: Иммерс

Статистика матча: Удары: 16 - 9; Удары в створ: 8 - 5; Угловые: 4 - 1; Атаки: 41 - 25; Голевые моменты: 4 - 0; Офсайды: 1 - 3; Фолы: 7 - 13.

Напомним, ответный матч состоится в Роттердаме (Голландия) 7 августа.

фото: видео:dynamo.kiev.ua, fcdynamo.kiev.ua, youtube.com

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