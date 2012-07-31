Семин: "Динамо" играло качественно, шансы увеличились

{1-}Главный тренер киевского "Динамо" Юрий Сёмин на послематчевой пресс-конференции поделился впечатлениями от волевой победы, одержанной его подопечными в первом матче квалификационного раунда Лиги чемпионов.

По словам тренера, мы предполагали, что матч будет сложным, сообщает Чемпионат.com.

«В первом тайме не могли преодолеть оборону, а во втором тайме сработали замены. Играли качественно, были шансы, но реализовали не все  всего два. Настораживает, что пропустили контратаку, но я благодарен ребятам за то, что они нашли в себе силы переломить ход матча. В матче против "Мальорки" сегодняшний соперник играл по схеме 4-4-3, а против нас  4-4-2. Думал выпустить Раффаэла, но игра шла хорошо  каждая атака завершалась опасным моментом. Но нас подвела реализация. Гусева не выпустил в стартовом составе, потому что я так решил. В итоге мы победили",  сказал Сёмин.

Напомним, киевское «Динамо» победило голландский «Фейеноорд» в матче третьего квалификационного раунда Лиги Чемпионов со счетом 2:1.

Фото: ФК «Динамо»

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