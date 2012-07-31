Защита Pussy Riot обвинила суд в пытках активисток

На продолжающемся в Хамовническом суде Москвы во вторник процессе по делу Pussy Riot адвокат подсудимых обвинила суд в пытках, заявив, что активисток не кормят и не дают им спать. Виолетта Волкова сообщала на заседании, что одна из обвиняемых Мария Алехина просит суд предоставить ей время для сна, еды и подготовки к процессу. Как отметила адвокат, после вчерашнего заседания, которое закончилось около 22 часов, девушек поздно доставили в СИЗО.

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Судья Марина Сырова не стала слушать просьбу защиты до конца, пояснив, что сейчас очередь обвинения представлять доказательства, а ходатайства можно было заявлять только на первом заседании, сообщает РИА "Новости". В ответ защитники потребовали отвода судьи, однако и на это ими был получен отказ - Сырова сослалась на обсуждение этого вопроса ранее.

Первое заседание в понедельник продолжалось 11 часов с небольшими перерывами. Этот факт вызвал возмущение защитников, которые заявили ходатайство об отводе судьи, но в его удовлетворении было отказано.

Напомним, 21 февраля активистки Pussy Riot провели в храме Христа Спасителя в Москве "панк-молебен". Они исполнили песню "Богородица, Путина прогони", в которой содержались нецензурные выражения и критика в адрес президента РФ Владимира Путина и патриарха Кирилла.

Позднее по факту данной акции было возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.213 УК РФ (хулиганство). Три участницы Pussy Riot - Мария Алехина, Надежда Толоконникова и Екатерина Самуцевич - были задержаны. Им грозит до 7 лет тюрьмы. Согласно недавнему решению суда, девушек оставили под стражей до 12 января 2013. Участницы панк-группы находятся под арестом уже пятый месяц, несмотря на то, что у них есть малолетние дети. На прошлой неделе суд принял решение оставить девушек под арестом еще на полгода, до начала января.

Фото: Вести.ру

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