В Швейцарии в бюро находок принесли потеряную скрипку Страдивари

{1-}В швейцарском городе Берн музыкант забыл в поезде скрипку Страдивари стоимостью $2,5 млн. Инструмент принесли в бюро находок.

Владелец скрипки на время дал старинный инструмент своему приятелю-музыканту, однако рассеянный музыкант, чье имя не разглашается, забыл ценнейшую скрипку в вагоне пригородного поезда, сойдя на станции в Берне, сообщает Agence France-Presse.

После того как он спохватился, персонал железной дороги начал поиски, но они оказались тщетными. Однако камеры наружного наблюдения на другой станции зафиксировали пассажира со скрипкой, выходящего из вагона. Полиция объявила о пропаже инструмента, сообщает Лента.ру.

Скрипку принесли в бюро находок на железнодорожном вокзале Берна в воскресенье, 29 июля, через два дня после пропажи, после чего ее наконец вернули законному владельцу.

Полиция не раскрыла имен музыканта и человека, вернувшего инструмент. Получил ли человек, вернувший инструмент, вознаграждение, не сообщается. Местное онлайн-издание Genevalunch.com сообщает, что, по словам полицейских, музыкант был «очень рад», когда получил скрипку назад и хотел поблагодарить нашедшего за честность. Полиция Берна предполагает, что скрипку вернул тот же человек, который нашел ее в поезде.

Всего в мире существует около 650 скрипок работы Страдивари. Средняя стоимость каждого струнного предмета - приблизительно $2,5 млн. Самую дорогую скрипку продали на аукционе 21 июня 2011 года за $16 млн.

Напомним, что в 2011 году на благотворительном аукционе для помощи пострадавшим от цунами в Японии, скрипка Страдивари была продана за $13,5 млн.

Похожий инцидент произошел в 2008 году в Нью-Йорке: незадачливый скрипач оставил скрипку Страдивари стоимостью $4 млн в такси, после чего водитель вернул инструмент владельцу.

Фото freealbums.info

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