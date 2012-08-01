В Швейцарии в бюро находок принесли потеряную скрипку Страдивари

{1-}В швейцарском городе Берн музыкант забыл в поезде скрипку Страдивари стоимостью $2,5 млн. Инструмент принесли в бюро находок.
После того как он спохватился, персонал железной дороги начал поиски, но они оказались тщетными. Однако камеры наружного наблюдения на другой станции зафиксировали пассажира со скрипкой, выходящего из вагона. Полиция объявила о пропаже инструмента, сообщает Лента.ру.
Скрипку принесли в бюро находок на железнодорожном вокзале Берна в воскресенье, 29 июля, через два дня после пропажи, после чего ее наконец вернули законному владельцу.
Полиция не раскрыла имен музыканта и человека, вернувшего инструмент. Получил ли человек, вернувший инструмент, вознаграждение, не сообщается. Местное онлайн-издание Genevalunch.com сообщает, что, по словам полицейских, музыкант был «очень рад», когда получил скрипку назад и хотел поблагодарить нашедшего за честность. Полиция Берна предполагает, что скрипку вернул тот же человек, который нашел ее в поезде.
Всего в мире существует около 650 скрипок работы Страдивари. Средняя стоимость каждого струнного предмета - приблизительно $2,5 млн. Самую дорогую скрипку продали на аукционе 21 июня 2011 года за $16 млн.
Напомним, что в 2011 году на благотворительном аукционе для помощи пострадавшим от цунами в Японии, скрипка Страдивари была продана за $13,5 млн.
Похожий инцидент произошел в 2008 году в Нью-Йорке: незадачливый скрипач оставил скрипку Страдивари стоимостью $4 млн в такси, после чего водитель вернул инструмент владельцу.
Фото freealbums.info
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