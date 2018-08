Галантность мужчин во время кораблекрушений оказалась мифом

{1-}Исследователи проанализировали исторические данные по выживанию пассажиров в кораблекрушениях и установили, что преимущество женщин и детей в таких ситуациях является лишь благим пожеланием - в реальности ситуация обстоит ровно наоборот. Анализ опубликован в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences, а его краткое содержание приводит Agence France-Presse.

Исследователи разыскали данные о выживших в 18 морских катастрофах, имевших место в прошедшие три столетия. В общей сложности авторы проследили за судьбой 15 тысяч пассажиров и членов экипажа и установили, как вероятность выживания при кораблекрушении отличалась у разных половых и социальных групп, пишет Лента.ру.

Оказалось, что, мужчины в случае катастрофы выживают в среднем в два раза чаще, чем женщины. Данные о выживании детей удалось найти только для 15 из 18 исследованных кораблекрушений, и они оказались еще ниже - шансы детей спастись составили всего 15 процентов.

Члены команды и капитаны кораблей в среднем выживают существенно чаще, чем пассажиры-мужчины - в 61 проценте случаев против 37.

Установленные цифры не зависели существенным образом ни от длительности самой катастрофы, ни от времени, совместно проведенного пассажирами и командой. Шансы женщин на выживание оставались низкими, даже когда они составляли незначительную долю от общего количества участников катастрофы. Интересно, что различие между полами в этом отношении за последний век уменьшилось.

Исключением из рассмотренных катастроф является случай "Титаника". Его капитан распорядился помещать в спасательные шлюпки прежде всего женщин и детей, и, судя по рассказам очевидцев, это приказание исполнялось с оружием в руках. В результате, вероятность выживания женщин достигла 70 процентов против 20 процентов для мужчин.

Из этого авторы делают вывод о том, что в случае катастрофы люди обычно ведут себя по принципу "каждый за себя" и на такую ситуацию могут повлиять только решительные действия капитана.

Фото: obozrevatel.com

Новости по теме:

На терпящем бедствие круизном лайнере пострадали 5 человек



У берегов Филиппин загорелся круизный лайнер с 1000 человек на борту

У берегов Австралии терпит бедствие судно с 200 мигрантами

Рыбы принесли в Америку радиоактивный цезий из Фукусимы

В Индийском океане затонуло судно с 43 людьми на борту