Саша Попова вспомнила, как ее избивали два человека

1 августа 2012, 07:34

{1-} Через 10 дней в Николаеве из санатория медики планируют выписать 19-летнюю Сашу Попову, которая была жестоко избита в марте местным жителем и пролежала в коме почти два месяца. Сейчас девушка вспомнила, что первой избивать ее начала женщина, сообщает  «Сегодня».

Как рассказала мама Саши Алла Гудзь: «Врачи нам сказали, что Саше нужно время, чтобы отдохнуть от процедур две недели. 10 августа или чуть позже поедем домой. Сейчас свободного времени практически нет — Саша ходит с помощью ходунков, плавает, возим ее на электромассаж. Каждый день дочь вспоминает все больше своих друзей, все чаще проявляет эмоции — улыбается, сердится».

«А недавно сказала, что ее обидчиков было трое, - говорит мама. - Саша добавила, что первый удар получила не от мужчины, а от женщины с черными волосами (по данным следствия, в момент избиения Саши рядом с ее 22-летним обидчиком находилась его гражданская жена и любовница. — Ред.). А после удара парня отключилась».

 По словам Аллы Николаевны, на днях дочь неожиданно вспомнила свою первую любовь: «Я ей говорю: вы же давно расстались. А она мне отвечает, что, мол, все равно я его люблю». Также мама Саши рассказала, что известный мастер-визажист из Киева пообещал Саше, что после выздоровления поможет ей освоить эту профессию. «Она мечтала о такой работе», — сказала Алла Гудзь. Очередное заседание суда по делу Поповой назначено на 14 августа.

Ранее «Главред» сообщал, что Мария Кристофи, которая считается любовницей николаевского садиста Александра Косинова, избившего Сашу Попову, регулярно не являлась в суд. Позже она рассказала, что в тот трагический для Саши вечер они отдыхали в баре.

У Косинова была сумочка Кристофи, он шел в парке чуть впереди девушек. И тут пришла его гражданская жена - Дарья Богушинская. Чтобы не попасть ей на глаза, Кристофи попросила Сашу забрать у Косинова ее сумочку.

 Через некоторое время сумочку она получила - но принесла ее не Саша, а подруга девушки Диана. Кристофи сказала, что слышала крики из парка. Но было уже поздно, и она решила идти домой.

фото: segodnya.ua

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