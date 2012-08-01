В Днепропетровске люди задыхаются от фекального смрада

{1-}В Днепропетровске уже несколько дней жители жилмассива Победа-6 задыхаются не только от жары, но и от жуткого фекального запаха, который накрыл микрорайон со стороны Днепра. В зону поражения попали жилые многоэтажки со стороны Набережной Победы, детские площадки, стадион, две школы и несколько детских садиков. А при порывах ветра смрад «долетает» и до домов, расположенных на проспекте Героев, пишет Сегодня.

Местные жители жалуются, что «в такую жару даже нельзя открыть окно в квартире! Сразу же дом наполняется смрадом! А на улице дышать и вовсе невозможно».

Как рассказала одна их жительниц Анна Токарь, что уже обращались во все инстанции, чтобы выяснить происхождение жуткого запаха.

В СЭС Жовтневого района пояснили, что о проблеме знают. «На реке Днепр в районе дома №134 по Набережной Победы выявлено пятно синеватого цвета и непонятного происхождения. Мы взяли пробы, ждем результатов анализа», – сказали в СЭС.

Между тем начальник управления горсовета по охране окружающей среды Олег Семенко сказал, что 31 июля на месте ЧП работала специальная комиссия.

«Мы выявили, что на территории расположенного на Победе яхт-клуба «Сич» три прибрежных «кармана» забиты разлагающимися водорослями. К тому же у меня есть вопросы по химическим составляющим обнаруженного на воде пятна», - отметил Семенко и добавил, что, по его мнению, накрывший жилмассив смрад вряд ли связан с пятном и разлагающимися водорослями.

«Во второй секции 134-го дома, действительно, улавливается неприятный запах, но, может, там канализация протекает. Когда мы осматривали местность, мы не смогли проверить подвалы, так как они были заперты. Туда командирован специалист, который все проверит», – сказал Семенко.

В свою очередь местные жители сомневаются, что источником накрывшего весь массив смрада может быть неполадка канализационной трубы в подвале дома.

В экологической милиции также не смогли пояснить причину данной проблемы. Начальник горотдела экологической милиции Анатолий Лукьянчук заверил, что они изучают происхождение пятна на Днепре. "У нас есть несколько версий. Сейчас ведутся следственные действия», — подчеркнул он.

Напомним, эксперты уверяют, что старая изношенная канализационная сеть Киева может стать причиной техногенной катастрофы городского масштаба. Критическое состояние канализационных коллекторов может привести к тому, что целые микрорайоны города останутся без водоснабжения и канализации.

фото: mnenie.dp.ua

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