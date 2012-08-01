Пожар в Ялтинском заповеднике удалось локализовать

Сегодня утром, 1 августа, около 6:35, спасателям удалось локализовать бушующий лесной пожар над Ялтой, сообщили в пресс-службе МЧС.

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Для ликвидации пожара были привлечены 776 человек и 69 единиц техники, в том числе один пожарный самолет Ан-32П и три вертолета Ми-8 с водосливным устройством. Пожар тушили сотрудники МЧС, милиции, Минобороны, Лесхоза Крыма, коммунальные службы Ялты.

Автотранспорт в общей сложности доставил 1420 кубометров воды, проложено 4 км рукавных линий. Авиация МЧС сделала 80 сбросов воды (244 т), в том числе вертолетами - 72 сброса воды (180 т), самолетом - 8 сбросов (64 т).

Напомним, 30 июля вблизи Ялты в районе горы Лопата на территории Ялтинского горно-лесного природного заповедника произошло возгорание лесной подстилки и кустарника. По состоянию на 31 июля, площадь лесного пожара составляла 16 га.

Фото: e-crimea.info

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