Вступительную кампанию подвела электронная система - эксперты

Основной новацией вступительной кампании -2012 стало официальное внедрение электронной системы поступления. Абитуриенты в этом году имели возможность подавать заявления он-лайн в вузы всех уровней аккредитации. Однако, как и в предыдущие годы, это электронное поступление сопровождалось немалым количеством проблем.

Об этом эксперты рассказали в комментарии ТСН.

{1-} По мнению председателя правления Центра образовательного мониторинга Павла Полянского, подачи заявлений в электронном виде в этом году было таким же провальным, как и в прошлом. «В прошлом году только около 11% абитуриентов смогли воспользоваться такой формой представления. В этом году показатель почти идентичен - 11-13%. Сохранились все те же проблемы с регистрацией, «неузнаваемости» тех лиц, которые имеют льготы, закругления баллов не в пользу абитуриента. Раньше говорили, что это эксперимент, но, судя по опыту этого года, эксперимент затянулся, потому что не были проанализированы технологические и методические недостатки прошлого года», - отметил эксперт.

При этом Полянский отметил, что остается большим симпатиком электронной системы поступления, только нужно «отбросить ее деловой фактор».

{2-} А директор Центра тестовых технологий и мониторинга качества образования Игорь Ликарчук оценивает данную новацию, исходя из того, насколько она облегчила жизнь абитуриентам. «Судя по отзывам в Интернете и комментариях в соцсетях, делаю вывод, что эта система не упростила жизнь рядовому абитуриенту. У нас как всегда: хотели сделать как лучше, а как получилось - это уже другой вопрос», - отметил эксперт.

По его мнению, было бы лучше, если бы эта система была не единственной, а каждый вуз имел свое - тогда снялось немало проблем.

фото: goodvin.info

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