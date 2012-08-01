В Украине обнаружена смертельная африканская чума: свиней сжигают напалмом

{1-} В Запорожской области зарегистрировано смертельное заболевание свиней африканской чумой. Вероятным источником инфекции ветслужбы считают завоз отдыхающими из России возбудителя болезни с пищевыми продуктами животного происхождения. Для сжигания трупов животных используют напалм.

Об этом со ссылкой на Госветеринарную и фитосанитарную службу сообщает «Интерфакс-Украина».

Падеж животных от этого заболевания зафиксирован в с. Камышеватка Приморского района Запорожской области в частном хозяйстве.

31 июля в очаге возникновения болезни введен карантин, перекрыта автомобильная дорога, проходящая через населенный пункт и обеспечено движение автотранспорта в объезд, создана рабочая группа, которая выехала в Запорожскую область с целью координации действий по ликвидации болезни и недопущению дальнейшего распространения возбудителя АЧС в другие регионы Украины.

Помимо того, ветслужбы перераспределили и доставили дезсредства для осуществления оперативных мероприятий, согласовано выделение необходимого количества напалма для сжигания трупов животных в ходе ликвидации вспышки болезни.

Справка: Африканская чума свиней - контагиозное вирусное заболевание домашних и диких свиней. Оно передается при прямом контакте больных и здоровых животных через продукты из свинины, клещами и механически (транспортными средствами, при перемещении людей и животных). Вакцины от АЧС нет.

иллюстрация: rsn-sk-26.ru

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