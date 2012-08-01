В Украине подорожало новое жилье

{1-}В Киеве за месяц с 2 июля по 1 августа текущего года средняя цена продажи квартир на первичном рынке выросла на 0,48%, или $8, до $1 668 за кв.м.

Об этом сообщили в консалтинговой компании SV Development, пишет Gazeta.ua.

При этом самым дешевым оставался Дарницкий район, со средним показателем $1 330/кв.м., самым дорогим - Печерский район, где средняя цена продажи составила $2 483/кв.м.

Рейтинг цен продажи квартир по районам Киева (первичный рынок - недострой):

1. Печерский район - снижение 0,56% (на $14) до $2 483/кв.м.

2. Шевченковский район - рост 0,49% (на $10) до $2 067/кв.м.

3. Оболонский район - рост 0,65% (на $11) до $1 712/кв.м.

4. Подольский район - рост 0,87% (на $13) до $1 512/кв.м.

5. Голосеевский район - рост 0,42% (на $7) до $1 673/кв.м.

6. Соломенский район - рост 0,73% (на $11) до $1 515/кв.м.

7. Святошинский район - рост 1,17% (на $17) до $1 464/кв.м.

8. Днепровский район - рост 0,41% (на $6) до $1 482/кв.м.

9. Деснянский район - рост 0,60% (на $8) до $1 341/кв.м.

Дарницкий район - рост 0,76% (на $10) до $1 330/кв.м.

Как пишут СМИ, цены указанны по результатам реальных сделок, а не общего предложения на рынке продажи квартир Киева на первичном рынке.

фото: potolok-remont.ru

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