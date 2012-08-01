Сегодня на Олимпиаде украинцы поборются еще за два золота

{1-} В среду, 1 августа, продолжатся Летние Олимпийские игры в Лондоне. Сегодня будут разыграны очередные комплекты наград, за которые поборются и украинские спортсмены.

Особые надежды возлагаются на выступающих в финалах Елену Костевич, которая уже имеет бронзу Лондона, а также прыгунов с трамплина, об этом сообщает УНИАН.

Программа дня

09:00 - 19:00 Стрельба из лука. Индивидуальные соревнования, мужчины, женщины. 1/32 и 1/16 финала.

9:00 - 16:00 Пулевая стрельба. Малокалиберный пистолет, женщины. Зачетная стрельба / Финал (участие от Украины принимает Кост евич Елена, которая уже имеет бронз у Лондона).

09:00 - 21:00 Бадминтон. Одиночный разряд (мужчины, женщины). 1/16 финала.

9:00 - 20:00 Фехтование. Шпага, мужчины, индивидуальные соревнования (поборется украинец Карюченко Дмитрий).

09:30 - 16:50 Дзюдо. Весовая категория 90 кг, мужчины (украинец Гонтюк Роман). Весовая категория 70 кг, женщины (украинка Смаль Наталия).

10:20 - 12:30 Гребля академическая. Парные четверки. Женщины. Финал (со вторым временем квалифицировались украинки Яна Дементьева, Анастасия Коженкова, Наталья Довгодько и Екатерина Тарасенко).

11:30 - 20:00 Теннис. Смешанный разряд. 1 раунд (украинцы Стаховский Сергей и Бондаренко Екатерина).

12:00 - 18:00 Парусный спорт. Ветродоска (мужчины, женщины). Класс «Лейзер», мужчины.

13:10 - 20:30 Фехтование. Сабля женщины, индивидуальные соревнования (участвует украинка Харлан Ольга).

13:30 - 23:30 Бокс. Весовая категория 91 кг, мужчины. 1/16 финала (бьется украинец Усик Александр).

15:00 Прыжки в воду. Трамплин 3 м, синхрон, мужчины. Финал (украинцы Кваша Илья, Пригоров Алексей).

16:30 - 19:35 Гимнастика спортивная. Многоборье, мужчины (украинские участники Куксенков Николай, Верняев Олег, Степко Олег).

10:00 - 21:09 Плавание (в различных видах программы участвуют украинские спортсмены Степанюк Дарья, Исаков Александр, Дзеркаль Анна, Шемберев Максим, Зевина Дарья, Степанюк Дарья, Ливер Мария).

Ранее «Главред» сообщал, что после вчерашнего «сухого» на медали дня в общем рейтинге команд с 3 наградами (одно золото, две бронзы) Украина занимает 17 место. Лидируют, как и прежде, Китай, США и Франция.

фото: НОК Украины

Прыжки в воду. Непогашенный вход украинок на фоне китайской стабильности. ЭКСКЛЮЗИВ «ГЛАВРЕДА»

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