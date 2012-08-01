Украинским водителям вновь грозят «письма счастья»

{1-} В Верховной Раде готовится ко второму чтению законопроект, которым возвращаются на дорогу приборы автоматической фиксации нарушений правил дорожного движения. В 2008 году такая практика уже существовала, но она не выдержала многочисленных судебных обжалований, присылаемых гаишниками «писем счастья».

Гаишники такое решение приветствуют. «Надо работать над введением фото-фиксации, поскольку это действенный способ уменьшения как пострадавших от ДТП, так и погибших», - пояснил заместитель главы управления ГАИ МВД Украины Владимир Резников в комментарии ТСН.

Зато украинские водители снова собираются судиться с инспекцией.

«Когда будет автоматическая фиксация, протоколы будут составляться не на месте и без присутствия предполагаемого правонарушителя. Это значительно ограничивает права граждан», - говорит правозащитник Владимир Чемерис.

«То, что по телевизору показывают, как наш Лукьянов ездит 180 - и все нормально. А я 84, потому что кошку везу к врачу», - возмущается водитель Лилия Ивановна.

фото, видео: feowomen.com, tsn.ua

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