Милиционер, отпустивший обвиняемых в убийстве Оксаны Макар, вернулся на работу

{1-} Начальник УМВД в Николаевской области полковник милиции Вадим Павленко, уволенный за то, что освободил из-под стражи подозреваемых, а после обвиняемых в убийстве Оксаны Макар -Артема Погосяна и Максима Присяжнюка, - возвращается на свое предыдущее место работы.

Об этом заявил общественный деятель и правозащитник Ярослав Дунаев, сообщает НБН.

«Еще не прозвучал приговор по Присяжнюку, Краснощеку и Погосяну, зверски убившим Оксану Макар, как в следственное управление МВД Николаевской области возвращается c 01.08.12 предыдущий начальник. Тот самый, который «по ошибке» выпустил этих молодых людей, как и многих других мажоров убийц ранее. Это полковник Вадим Павленко. Предыдущий, Иванов Василий Николаевич, к сожалению, переводится в Крымский главк», – написал Дунаев на своей страничке в «Живом журнале».

По его словам, соответствующий приказ подписал начальник главного следственного управления, генерал-майор милиции Василий Фаринник.

«Громогласно 2 месяцами ранее было заявлено, что виновные уволены -и вы сами теперь видите цену этих обещаний. Это назначение подписано зам. министра ВД, начальником ГСУ, Фаринником. Месяц назад, с ним, встречались родители убитых мажорами детей, по нашей инициативе. Теперь не знаем, на что надеяться», – добавил правозащитник.

Ранее «Главред» сообщал, что жители Николаева были шокированы тем, что двое из троих подозреваемых в изнасиловании и попытке убийства были отпущены на свободу. По городу сразу поползли слухи о том, что как минимум двое из троих насильников - сынки высокопоставленных персон.

фото: nikvesti.com

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