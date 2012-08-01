Погибшие в Польше украинцы зарабатывали на больных родственников и детей

{1-}Погибшим в аварии микроавтобуса в Польше украинцам было от 20 до 45 лет. Восемь человек жили на Тернопольщине, один человек родом из Ровенской области, сообщает ТСН.

Все погибшие в Польше работали на сезонных работах. Тяжелая 12-ти часовая работа - для каждого возможность прокормить семью.

Галина Кормило потеряла свою единственную 21-летнюю дочь Юлию. Она отправилась на заработки, потому что нужно самостоятельно ставить на ноги 3-летнего сына Назара. Полгода назад от Юлии ушел муж.

Не вернулась с заработков и мать троих детей из соседнего села Мечищев. Муж Роман до сих пор не может поверить в то, что уже вдовец. Говорит, жена работала в школе, а во время летних каникул решил немного улучшить семейный бюджет - отправилась в Польшу.

"На консервном заводе, на вишнях. И детям помочь, и дом надо до конца, копейка нужна, и мне в больницу надо было идти, потому что больное сердце", - рассказал муж погибшей Роман Мосьондз.

Выкопать картошку на огороде планировал и водитель маршрутки Владимир Матисюк, который вез украинцев на смену на консервный завод. У него только родился ребенок. Как рассказывает его жена Татьяна, хозяин просил, чтобы муж еще на осень приехал. "Еще звонил мне, пущу ли я его, что еще на осень в Польшу. Но говорила: как не будет такой работы, то поедешь", - вспоминает жена погибшего водителя.

"Он их возил на работу, с работы, там было две смены. Он пару раз в день той дорогой ездил. В воскресенье я к нему звонила. Говорила, что мне очень плохой сон снился. Говорю, будь там осторожен на дороге, он говорит: не переживай, все хорошо", - рассказала Татьяна.

Для большинства людей поездка за телами своих родных будет первой поездкой за пределы Украины. Именно поэтому у многих нет загранпаспортов и это оттягивает во времени процесс перевозки погибших домой.

фото: wyborcza.pl, видео: tsn.ua

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