На Луганщине нашли украденную девочку: похитителям грозит тюрьма

{1-} Вечером во вторник, 31 июля, в Луганской области правоохранители нашли 3-летнюю девочку, ранее похищенную в пос. Семейкино Краснодонского района найдена. Киднепперам грозит тюрьма по статье УК об убийстве.

Об этом со ссылкой на начальник ОСО УМВД в Луганской области Татьяну Погукай сообщает «ОстроВ».

«Девочку нашли вчера в 11 часов вечера по месту жительства семейной пары, которая и похитила ребёнка – в пос. Краснодон. Мужчина и женщина задержаны. Решается вопрос о мере пресечения и переквалификации уголовного дела. Девочка здорова», - рассказала Погукай

Сообщается , что 30 июля приблизительно в 21.00 неизвестные похитили и увезли на мотоцикле в неизвестном направлении 3-летнюю девочку Настю Кабакову.

Как выяснили правоохранители, семья девочки малообеспеченная, а ее отец ранее был судим. Вечером, когда произошло похищение, Настя Кабакова играла с соседским 6-летним мальчиком. Он стал единственным свидетелем произошедшего, сообщает УНИАН.

По словам мальчика, к ним подъедал мотоцикл с «люлькой», в котором были женщина и мужчина, а также девочка-подросток. Женщина сначала хотела схватить мальчика, но тот увернулся, и она схватила трехлетнюю Настю, бросила ее в люльку, где сидела девочка-подросток, и они уехали. Милиция возбудила уголовное дело по ч. 2 ст. 115 Уголовного Кодекса (убийство).

Ранее «Главред» сообщал, что в Одессе бойцы УБОПа освободили 15 иностранцев, захваченных с целью выкупа. В их числе были и шестеро детей.

фото: iskra-news.info

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