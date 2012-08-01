Сегодня вузы обнародуют списки поступивших

{1-}1 августа на информационных стендах приемных комиссий и на веб-сайтах высших учебных заведений не позже 12.00 будут обнародованы списки рекомендованных к зачислению.

Об этом сообщили в пресс-службе Минобразования, пишет Интерфакс-Украина.

11 августа будут обнародованы списки зачисленных на учебу за средства госбюджета. До 25 августа вузы должны предоставить информацию о зачислениях абитуриентов, вступивших на контрактную форму обучения.

В рамках нынешней вступительной кампании 620 040 человек выразили желание получить высшее образование: с 2 до 31 июля были отправлены 1 901 503 заявления на участие в конкурсном отборе на вступление к вузы, сообщили в пресс-службе Минобразования.



"Это рекордные показатели по количеству поданных заявлений" - сообщил заместитель директора Департамента высшего образования Минобразования Николай Фоменко.



Он также отметил, что среди поступающих в КНУ им Шевченко лиц, имеющих свыше 140 баллов по результатам ВНО и подавали документы для вступления на полный курс обучения на дневной форме бакалаврата, составил почти 14 человек на место.



"По таким же показателям, конкурс в НТУУ "КПИ" - 9 человек на место, в ЛНУ им.Франко - 13,5, в НАУ - 17, в Национальный университет "Львовская политехника" - 12 человек на место. Очевидно, это является свидетельством того, что повышение проходного балла по профильным предметам до 140 баллов позволяет отобрать действительно лучших поступающих", - сказал Фоменко.



Напомним, вступительная кампания в высшие учебные заведения началась 2 июля. До 31 июля абитуриенты подавали заявления для участия в конкурсном отборе на поступление в вузы Украины. 1 августа объявляется первый рейтинговый список, 5 августа - второй и 8 августа - третий.

фото: vkurse.ua

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