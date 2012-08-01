В Донецке из кранов течет вода с червями

{1-}В Донецке из кранов горожан течет вода с червями.

Полупрозрачных червей длиной с сантиметр в воде из крана потрясенные жители Петровского района города заметили несколько дней назад, сообщает ТСН.

Горожане пытались самостоятельно выяснить, откуда они взялись.

"Где-то порыв был может быть, вода сливалась, засосало... Я думаю, сверху где-то в центральной трубе, потому что идет же сверху вода грязная", - высказал свою версию житель Петровского района Ярослав Солдан.

Санстанция и водоканал обещают через несколько дней выяснить, что за живность плавает и откуда она там взялась. В водоканале для этого будут раскапывать трубы по всей улице.

Руководитель водопроводно-канализационной службы Петровского района Евгений Бондарчук заявил: "Это может быть непосредственно как из сливной ямы, которая находится близко к центральному водопроводу, так и, допустим, уже на центральных водопроводах, на которых мы тоже ставим штуцера и отбираем пробы воды", - сказал он.

Санстанция, тем временем, выясняет, какой именно вид червей попал в водопровод. На всякий случай воду рекомендуют не пить, а использовать бутилированную. Впрочем, централизованно питьевую воду к домам не подвозят. Поэтому, те, кто не может покупать бутилированную, все-таки вынуждены использовать из крана - с червями.

"Наберу, отстоится, затем кипячу - вот так и употребляю... Туалетом несет - вот такой запах", - сказала одна из местных жительниц Валентина Смирнова.

Напомним, в Днепропетровске уже несколько дней жители жилмассива Победа-6 задыхаются не только от жары, но и от жуткого фекального запаха.

Ни в экологической милиции, ни чиновники не смогли пояснить причину данной проблемы.

Фото; видео: tsn.ua

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