В Донецке из кранов течет вода с червями

{1-}В Донецке из кранов горожан течет вода с червями.
Полупрозрачных червей длиной с сантиметр в воде из крана потрясенные жители Петровского района города заметили несколько дней назад, сообщает ТСН.
Горожане пытались самостоятельно выяснить, откуда они взялись.
"Где-то порыв был может быть, вода сливалась, засосало... Я думаю, сверху где-то в центральной трубе, потому что идет же сверху вода грязная", - высказал свою версию житель Петровского района Ярослав Солдан.
Санстанция и водоканал обещают через несколько дней выяснить, что за живность плавает и откуда она там взялась. В водоканале для этого будут раскапывать трубы по всей улице.
Руководитель водопроводно-канализационной службы Петровского района Евгений Бондарчук заявил: "Это может быть непосредственно как из сливной ямы, которая находится близко к центральному водопроводу, так и, допустим, уже на центральных водопроводах, на которых мы тоже ставим штуцера и отбираем пробы воды", - сказал он.
Санстанция, тем временем, выясняет, какой именно вид червей попал в водопровод. На всякий случай воду рекомендуют не пить, а использовать бутилированную. Впрочем, централизованно питьевую воду к домам не подвозят. Поэтому, те, кто не может покупать бутилированную, все-таки вынуждены использовать из крана - с червями.
"Наберу, отстоится, затем кипячу - вот так и употребляю... Туалетом несет - вот такой запах", - сказала одна из местных жительниц Валентина Смирнова.
Напомним, в Днепропетровске уже несколько дней жители жилмассива Победа-6 задыхаются не только от жары, но и от жуткого фекального запаха.
Ни в экологической милиции, ни чиновники не смогли пояснить причину данной проблемы.
Фото; видео: tsn.ua
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