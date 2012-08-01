ДТП на Николаевщине: один погибший, 11 - раненых

Во вторник, 31 июля, в 21.00 в Николаевской области на 58-м километре автодороги Одесса – Мелитополь – Новоазовск произошло ДТП: автомобиль Renault Trafic врезался в микроавтобус Mercedes Sprinter

Об этом «Главреду» сообщила пресс-служба ГУ МЧС в Николаевской области.

В результате аварии 59-летний водитель «Рено» погиб на месте. Водитель и 10 пассажиров «Спринтера» с телесными повреждениями разной степени тяжести были госпитализированы в хирургическое отделение Березанской центральной районной больницы.

Чтобы вытащить одного из пассажиров, пришлось использовать аварийно-спасательное отделение государственной пожарно-спасательной части №8.

На месте происшествия работали оперативная группа УГАИ, следственно-оперативная группа Березанского райотдела УМВД, 2 бригады «скорой медицинской помощи», сотрудники научно-исследовательского экспертно-криминалистического центра УМВД.

Любопытно, что позже УГАИ Николаевской области сообщило об одном погибшем и семи травмированных во время ДТП.

фото: УГАИ Николаевской области

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