Опубликован фоторобот смертника из Бургаса

{1-} МВД Болгарии распространило фоторобот смертника, совершившего теракт в аэропорту Бургаса. Изображение уже распространено по различным службам для того, чтобы установить его личность

«С помощью современных технологий и на основании полученных к настоящему времени данных восстановлено изображение лица самоубийцы, совершившего теракт в аэропорту Бургаса», — цитирует пресс-центр болгарского МВД «Росбалт».

Ранее спецслужбы Великобритании предположили, что террорист, устроивший взрыв в международном аэропорту Бургаса, мог быть британским подданным. По данным издания, сотрудники британских спецслужб побывали в Болгарии для выяснения обстоятельств теракта, провели встречи со своими коллегами, занимающимися расследованием дела, и взяли образцы ДНК предполагаемого преступника.

Исследование останков террориста показало, что он был человеком плотного телосложения и весил около 95 кг. В этой связи, по информации у следователей возникли сомнения относительно правомерности первоначальной версии, согласно которой террористом мог быть худощавый молодой человек, попавший в объектив видеокамер в аэропорту Бургаса. Как утверждает издание, следователи также прорабатывают версию, что взрывное устройство было приведено в действие с помощью дистанционного управления.

Ранее служба безопасности Швеции опровергла информацию о том, что теракт в аэропорту Бургаса совершил подданный королевства Мехди Гезали. Очевидцы также отмечали, что террорист разговаривал по-русски.

Ранее «Главред» сообщал, что взрыв в Бургасе прогремел 18 июля. Погибшими на данный момент числятся семь человек. Среди жертв теракта пять граждан Израиля и один гражданин Болгарии — водитель автобуса. Седьмым погибшим является террорист-смертник. Кроме того, более 30 туристов ранены.

Фото, видео: btvnews.bg, youtube.com

Новости по теме:

Теракт в болгарском аэропорту мог совершить британец

Сенсационные подробности теракта в Болгарии: смертника мог взорвать сообщник

Ответственность за теракт в Болгарии взяла неизвестная группировка

Опубликовано видео терориста-смертника, взорвавшего автобус в Болгарии

МВД Болгарии: теракт совершил смертник, 8 погибших, 30 раненых