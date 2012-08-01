Под Кировоградом пьяный водитель насмерть сбил двух младенцев

{1-}В Кировоградской области в пгт Сальково Гайворонского района пьяный водитель, не справившись с управлением автомобиля ГАЗ-2410 ("Волга"), съехал с дороги и сбил насмерть двух младенцевв коляске, а также нанес телесные повреждения двум взрослым людям, сообщает пресс-служба прокуратуры.

Как заявили в пресс-службе, автомобиль наехал сразу на три коляски с детьми. Одному из погибших малышей был всего месяц, второму - три. Ребенка из третьей коляски мать сумела спасти.

По факту инцидента возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.3 ст.286 (нарушение правил дорожной безопасности) Уголовного кодекса Украины.

Водитель задержан, решается вопрос о взятии его под стражу.

Напомним, 31 июля, в Николаевской области на 58-м километре автодороги Одесса – Мелитополь – Новоазовск произошло ДТП: автомобиль Renault Trafic врезался в микроавтобус Mercedes Sprinter

В результате аварии 59-летний водитель «Рено» погиб на месте. Водитель и 10 пассажиров «Спринтера» с телесными повреждениями разной степени тяжести были госпитализированы в хирургическое отделение Березанской центральной районной больницы.

фото:видео: tsn.ua

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