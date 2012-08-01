Через неделю жара в Украине достигнет пика в 42 градуса

{1-} 1-4 августа в Украине сохранится преимущественно сухая и жаркая погода с температурой воздуха днем 28-34°, в южной и восточной частях 32-37°.

Об этом со ссылкой на директора Укргидрометрцентра МЧС Николая Кульбиду сообщает УНИАН.

По прогнозам синоптиков, 5-7 августа ожидается сильная жара: максимальная температура достигнет 35-38°, в южных, восточных, Днепропетровской областях и степной части Крыма местами 40-42°. Такие температуры отвечают критериям стихийного гидрометеорологического явления, объяснили в Укргидрометцентре.

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Поэтому в Украине, кроме западных областей, на протяжении 1-7 августа объявлен чрезвычайный уровень пожарной опасности.

Ранее «Главред» сообщал, что в ближайшие дни в Украине погоду в центральных и восточных областях Украины обусловит область повышенного давления и сохранится жара, а на западе нашей страны – установится активный атмосферный фронт и пройдут дожди.

фото: «Главред»

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