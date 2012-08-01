{1-}Украина взяла второе золото на Олимпиаде, на этот раз - в командном виде соревнований, академической гребле. Олимпийскими чемпионками стали украинки Яна Дементьева, Анастасия Коженкова, Наталья Довгодько и Екатерина Тарасенко.

Это уже второе золото в копилке сборной Украины на XXX Олимпийских Играх в Лондоне. Награда высшей пробы стала первой в истории украинской академической гребли, пишет УНИАН.

Наши девушки с первых же метров вышли вперед и постепенно только наращивали свое преимущество над соперницами. Победное время украинок - 6.35,93. «Серебро» досталось немецкому экипажу, а «бронза» - американкам.

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Президент Национального олимпийского комитета Сергей Бубка поздравил олимпийских чемпионок с исторической победой, ведь до сих пор вершина Олимпа украинским мастерам академической гребли не подчинялась.

Главный олимпиец поблагодарил девушек за самоотверженный и упорный труд, который увенчался золотыми наградами ХХХ Олимпиады.

Напомним, 29 июля в Лондоне сборная Украины завоевала первую медаль – «бронзу» в стрельбе из пневматичекого пистолета.

Вторую медаль на Олимпиаде в Лондоне. «Бронзу» в копилку сборной принесла тяжелоатлетка Юлия Калина.

30 июля Яна Шемякина победила на турнире шпажисток и завоевала первое золото для Украины а Олимпиаде-2012. В финале турнира украинка выиграла у немки Бригитты Хайдерманн.

фото:noc-ukr.org; sport-xl.net; видео:youtube.com

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