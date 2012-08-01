Тела украинцев, погибших в Польше, привезут на Родину 2-3 августа

{1-} В ближайшие в четверг-пятницу (2-3 августа) состоится возвращение на Родину тел девяти граждан Украины, погибших в ДТП с автобусом в Польше. И в настоящее время заканчивается проведение судебно-медицинской экспертизы тел погибших украинцев.

Об этом со ссылкой на пресс-секретарь МИДа Александра Дикусарова сообщает «Интерфакс-Украина».

По его словам, в Польшу прибывают родственники погибших, и украинский МИД оказывает им максимальное содействие.

«По предварительной информации репатриация тел погибших граждан Украины может проходить завтра-послезавтра, в четверг-пятницу», - подчеркнул он.

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Дикусаров отметил, что все граждане, находящиеся в автобусе, были застрахованы и в настоящее время страховая компания решает финансовые вопросы для того, чтобы оплатить в полном объеме все расхода по репатриации тел погибших в Украину.

Говоря о пострадавшей украинке, которая в настоящее время находится в польской больнице, пресс-секретарь отметил, что во вторник ей была успешно сделана операция на ноге.

Ранее «Главред» сообщал, что 30 июля под Братошевицами Лодзьского воеводства Польши на нерегулируемом железнодорожном переезде поезд протаранил микроавтобус, в котором ехало 10 человек, все украинцы, жители Тернопольской области. 9 человек погибли.

фото, видео: wyborcza.pl, dzienniklodzki.pl, youtube.com

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