Нардеп Герасимьюк ушла от Яценюка к Кличко

{1-}Народный депутат Ольга Герасимьюк заявила, что будет баллотироваться от партии "Удар" по мажоритарному округу в Одесской области.

Об этом она сказала в кулуарах съезда партии "Удар", пишет "Украинская правда"

По ее словам, ее кандидатуру в списке объединенной оппозиции ветировал лично Арсений Яценюк.

"Ночью перед съездом мне позвонили мои друзья и сказали, что Яценюк ветировал мою кандидатуру без объяснения причин. Но я из-за этого особо не переживаю", - сказала Герасимьюк.

Политик добавила, что она остается представителем от оппозиции в мониторинговом комитете ПАСЕ.

Напомним, на съезде партии Виталия Кличко УДАР была официально объявлена первая пятрека предвыборного списка, который возглавил Кличко-старший. Второй в списе идет писательница Мария Матиос. Третьим в список был внесен вышедший из «Нашей Украины» экс-глава СБУ Валентин Наливайченко. Четвертой стала Оксана Продан, получившая известность во время Налогового майдана. Пятым в списке идет зам Кличко по партии Виталий Ковальчук.

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