Нардеп Герасимьюк ушла от Яценюка к Кличко

{1-}Народный депутат Ольга Герасимьюк заявила, что будет баллотироваться от партии "Удар" по мажоритарному округу в Одесской области.
Об этом она сказала в кулуарах съезда партии "Удар", пишет "Украинская правда"
По ее словам, ее кандидатуру в списке объединенной оппозиции ветировал лично Арсений Яценюк.
"Ночью перед съездом мне позвонили мои друзья и сказали, что Яценюк ветировал мою кандидатуру без объяснения причин. Но я из-за этого особо не переживаю", - сказала Герасимьюк.
Политик добавила, что она остается представителем от оппозиции в мониторинговом комитете ПАСЕ.
Напомним, на съезде партии Виталия Кличко УДАР была официально объявлена первая пятрека предвыборного списка, который возглавил Кличко-старший. Второй в списе идет писательница Мария Матиос. Третьим в список был внесен вышедший из «Нашей Украины» экс-глава СБУ Валентин Наливайченко. Четвертой стала Оксана Продан, получившая известность во время Налогового майдана. Пятым в списке идет зам Кличко по партии Виталий Ковальчук.
Новости по теме:
Партия Кличко назвала первую пятерку на выборы
Съезд Кличко покажут в online, а "свободовцы" будут писать в Twitter
Объединенная оппозиция проводит съезд во дворе
Ольга Герасимьюк: «Не принадлежу к людям, которые пытаются плюнуть в 2004 год»