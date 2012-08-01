В Николаеве умер выпавший из маршрутки пассажир

30 июля, в Николаеве на пересечении улиц Чигрина и Малой Морской из маршрутки на ходу выпал пассажир, пишет Novosti-N.

Как сообщают СМИ, это был мужчина примерно 50 лет. В тот же день, пострадавший скончался в реанимации больницы скорой медицинской помощи.

{1-}

В результате падения он получил тяжелую черепно-мозговую травму с кровоизлиянием. Кроме того, травма была отягощена сердечно-сосудистым заболеванием, которым страдал мужчина.

«Скорая» оперативно доставила пострадавшего в БСМП, где он спустя три часа скончался.

{2-}

По словам водителя маршрутки, выпавший пассажир находился в нетрезвом состоянии. Пока эта информация не подтверждена – вполне возможно водитель принял симптомы сердечного приступа за признаки опьянения. Окончательный ответ на этот вопрос даст судебно-медицинская экспертиза.

Напомним, 2 июля в центре Днепропетровска на ул. Ширшова из задних дверей переполненной маршрутки на ходу выпала женщина. Оказавшись на земле, женщина на четвереньках отползла на тротуар, лишь чудом не угодив под колеса машин.

Фото: novosti-n.mk.ua; видео: youtube.com

Новости по теме:

В сети появилось шокирующее видео: женщина выпала из переполненной маршрутки



В Днепропетровске девушка выпала из маршрутки и погибла под колесами



На Львовщине женщина выпала из маршрутки

