В Ялтинском заповеднике огонь подобрался к газопроводу

В Ялтинском заповеднике удалось локализовать пожар на расстоянии 200 метров от маршрута прохождения газопровода Бахчисарай-Ялта, передает «Крым. Комментарии».
По сообщению пресс-службы «Черноморнефтегаза», магистральный газопровод Бахчисарай-Ялта, который проходит по территории Ялтинского горнолесного природного заповедника через плато со спуском в город-курорт, продолжает работать в обычном режиме. Газоснабжение региона осуществляется в полном объеме. Сама магистраль проходит под землей и имеет безлесую зону с обеих сторон шириной более 50 метров.
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«Сейчас на участке газопровода, расположенного в районе пожара, постоянно дежурит бригада линейно-эксплуатационной службы Государственного акционерного общества «Черноморнефтегаз». Она осуществляет мониторинг ситуации и контроль за работой газопровода, по которому продолжается стабильное газоснабжение Ялты», - отметили в пресс-службе.
Так, вчера, 31 июля, потребители региона отобрали 57 тысяч кубометров природного газа.
Напомним, 30 июля разбушевался пожар в Ялтинском горно-лесном природном заповеднике. Площадь пожара на вечер 31 июля составила 10 га.
31 июля утром пожар удалось локализовать.
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