Украина завоевала очередную медаль Олимпиады

{1-} Сборная Украины завоевала очередную медаль на Олимпийских играх в Лондоне – свою вторую «бронзу» на соревнованиях по стрельбе из пистолета с 25-ти метров завоевала Елена Костевич.
Напомним, как сообщал "Главред" ранее, на Играх Елена стала третьей в соревнованиях по стрельбе из пневматического пистолета с 10-ти метров.
А победителем в сегодняшних соревнованиях стала кореянка Ким Янми, которая набрала 792.4 очка. Второе место – у китаянки Чен Йинь (791.4).
Костевич набрала 788.6 баллов.
Фото: noc-ukr.org
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