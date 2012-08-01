Украина завоевала очередную медаль Олимпиады

{1-} Сборная Украины завоевала очередную медаль на Олимпийских играх в Лондоне – свою вторую «бронзу» на соревнованиях по стрельбе из пистолета с 25-ти метров завоевала Елена Костевич.

Напомним, как сообщал "Главред" ранее, на Играх Елена стала третьей в соревнованиях по стрельбе из пневматического пистолета с 10-ти метров.

А победителем в сегодняшних соревнованиях стала кореянка Ким Янми, которая набрала 792.4 очка. Второе место – у китаянки Чен Йинь (791.4).

Костевич набрала 788.6 баллов.

Фото: noc-ukr.org

Новости по теме:

Олимпиада-2012. Как Украина завоевала второе золото

Сегодня на Олимпиаде украинцы поборются еще за два золота

Украина завоевала первое "золото" на Олимпиаде

Первая награда Украины: как это было: фото и видеообзор