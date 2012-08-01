Мать избитой девушки: вице-мэр Ильичевска предлагала деньги и извинялась

{1-}В Одесской области в г. Ильичевске разгорелся громкий скандал с участием сына вице-мэра. Как сообщал "Главред", якобы 25-летний Валерий Трухин, сын вице-мэра Ларисы Пичахчи, избил 19-летнюю девушку Анастасию Ковальчук.

В скандале возникли новые подробности. По словам матери девушки Ольги Руденко, ей позвонила мать Валерия – Лариса и просила прощения, что вырастила такого сына, и предлагала ей деньги, но она не взяла, пишет Сегодня.

Молодого человека уже успели окрестить «одесским Ландиком».

На Одесчине "мажор" избил девушку за отказ в сексе: ПОДРОБНОСТИ СКАНДАЛА

Как рассказала мать потерпевшей Ольга Руденко, перепалка произошла в местном ночном клубе «Мартиника» 24 июля. Ранее знакомые Валерий и Настя завели разговор, в ходе которой парень предложил девушке уединиться. Но та отказалась, и оскорбленный мужчина, по словам Руденко, плюнул в лицо ее дочке. «Настя ответила ему пощечиной, а он накинулся на нее с кулаками. Про него давно говорили, мол, никого за людей не считает», - сказала Ольга.

На следующий день девушку госпитализировали в Ильичевскую бассейновую больницу с сотрясением головного мозга, закрытой черепно-мозговой травмой, ушибом мягких тканей лица и шеи. У Насти это уже третье сотрясение мозга, два были в детстве, - сказала мать.

Как сообщает сотрудник пресс-службы Ильичевского горотдела милиции Людмила Козлова, в отношении Трухина возбуждено уголовное дело, его подозревают в хулиганстве. И

Стоит отметить, что в Ильичевском горсовете не все верят в правдивость истории с избиением девушки. «Я слышал, что там все наоборот, вроде его самого избили чуть не до полусмерти», – сказал советник мэра Ильичевска Владимир Трофименко.

Некоторые СМИ писали, что Валерий якобы действительно написал заявление в милицию, указав, что его избили. Парень уверяет, что в клубе он участвовал в драке, но девушку задел случайно.

Напомним, в Одесской области сын вице-мэра Ильичевска Ларисы Пичахчи, 26-летний Валерий Трухин избил в ночном клубе 19-летнюю девушку, которая ответила отказом на его сексуальные домогательства.

фото:kgb.crimea.ua

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