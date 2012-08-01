На Ивано-Франковщине "дети войны" могут оздоровиться бесплатно

На курорте "Буковель" в Ивано-Франковской области начала действовать новая социальная программа. В ее рамках "дети войны" (люди, которым в конце Второй мировой войны не исполнилось 18 лет), смогут бесплатно оздоровиться в туристическом комплексе. Пенсионеры из областного центра получат три дня отдыха.

"Основав социальный лагерь для малообеспеченных и одаренных детей, мы также увидели необходимость в оздоровлении пенсионеров. Мы сделали вывод, что они живут за гранью выживания. Соответственно, взяли на себя обязательство оздоровить как можно больше "детей войны". Мы не ставим для себя никаких ограничений. В конце года сообщим общественности, сколько пенсионеров нам удалось оздоровить", - рассказал директор туристического комплекса "Буковель" Александр Шевченко.

Участники программы, Роман Кучирка со своей женой Марией, в "Буковеле" отдыхают впервые. Время на оздоровление есть, говорят пенсионеры, были бы деньги. Ведь почти половину своих пенсий "дети войны" отдают на лечение. И таких стариков в Ивано-Франковске - около 16 тысяч.

"За эти три дня мы побывали в сказке. Честно вам говорю. Впечатляют масштабы строительства. Мы так довольны, что в Украине есть "Буковель", - поделилась впечатлениями об отдыхе Мария Кучирка.

В каждом заезде - по 100 пенсионеров. За три дня они успевают посетить концерты, побывать на экскурсиях и в медицинских центрах. По желанию и состоянию здоровья играют в мини-гольф, настольный теннис, катаются на велосипедах. Изюминкой оздоровления называют солевую комнату.

Отметим, что трехдневное оздоровление для пенсионеров - это уже третий в этом году социальный проект в туркомплексе. С июня проводятся бесплатные однодневные экскурсии и действует недельный лагерь для малообеспеченных и одаренных детей.

В планах директора "Буковеля" Александра Шевченко - организовать оздоровление для детей с особыми физическими потребностями.

Читайте по теме:

Курорт "Буковель" начал оздоравливать "детей войны"