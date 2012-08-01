Золотая надежда Украины не смогла пробиться в финал Олимпиады

{1-} Золотая медалистка Олимпиады в Пекине, украинская саблистка Ольга Харлан в полуфинале Игр-2012 в Лондоне уступила россиянке Софье Великой.

Соперницы начали бой с быстрого обмена уколами, во время которого удача отвернулась от украинки.

Великая быстрее справилась со своими эмоциями и повела в счете 4:2, однако Харлан, действуя на контратаках, сравняла счет, а затем и вышла вперед – 5:4.

Однако концовка первого периода осталась за соперницей украинки – Великая сравняла счет (6:6), а затем два достаточно спорных момента были засчитаны в ее пользу – 8:6.

Во втором периоде Великая нарастила отрыв и повела в счете 11:7. Харлан, вися на волоске, сократила разницу в счете до 14:12, однако затем все же пропустила укол и в финал вышла россиянка.

Фехтование. Женская сабля. Полуфинал

Софья Великая (Россия) - Ольга Харлан (Украина) - 15:12 (8:6, 7:6)

Отметим, что в другом полуфинале турнира произошла сенсация: фаворит соревнований – знаменосец сборной США Мариэль Загунис проиграла кореянке Ким, ведя в счете 8:2.

Поединок за "бронзу" между Ольгой Харлан и Мариэль Загунис состоится сегодня, 1 августа, в 21,40 по Киеву.

Фото: london2012.com

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