Украина завоевала еще одну "бронзу" Олимпиады

Украинская саблистка Ольга Харлан в бою за третье место победила грозную американку Мариэль Загунис и принесла в копилку сборной еще одну бронзовую награду лондонской Олимпиады.
Напомним, как сообщал "Главред" ранее, в полуфинале турнира украинка проиграла Софье Великой из России бой за выход в финал.
Матч за бронзовую медаль для Ольги Харлан начинался неудачно - в первом периоде она проигрывала со счетом 1:4 (бои на Олимпиаде ведутся до 15 очков).
Однако нашей саблистке удалось переломить ход поединка и сравнять счет - 4:4. Дальнейшие события развивались в пользу американки - борьба шла с минимальным отрывом и первый период закончился со счетом 8:6 в пользу Загунис.
Вторую часть поединка Харлан начала активно и мощно, сразу же поведя в счете и не снижала натиска до победных 15:10 на табло.
Отметим, что бронзовая медаль в фехтовании стала для сборной Украины третьей наградой олимпийского дня.
"Золотой" заплыв академической четверки и "бронзовые" выстрелы Елены Костевич подняли Украину в ТОП-10 лидеров Олимпиады.
Фото: london2012.com
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